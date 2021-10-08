Внефракционный народный депутат Дмитрий Разумков, накануне отозванный с должности председателя Верховной Рады, намерен войти в состав парламентского комитета по вопросам свободы слова.

«По вопросам свободы слова», - сказал он журналистам в кулуарах парламента в пятницу в ответ на вопрос, членом какого комитета хотел бы стать, передает Интерфакс-Украина.

При этом Разумков уточнил, что «пока не подавался ни в один комитет».

Как сообщал ForUm, 7 октября Верховная Рада отозвала председателя парламента Дмитрия Разумкова с занимаемой должности.

Разумков с мая по ноябрь 2019 года возглавлял политическую партию «Слуга народа», первым номером в списке которой был на досрочных парламентских выборах в 2019 году. Должность спикера украинского парламента он занимал с 29 августа 2019 года.