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Ежедневно в Киеве работают более 120 инспекторов благоустройства, каждый из которых отвечает за свой сектор в столице. Специалисты мониторят состояние улиц города, выявляют нарушения и контролируют их устранения. За первый месяц осени инспекторы внесли более 1700 предписаний и составили более 300 административных протоколов за нарушение правил благоустройства в Киеве, сообщила пресс-служба КГГА.

«Традиционно больше всего предписаний инспекторы внесли по МАФам – таких 750. Если появляется новая временная постройка, обязательно проверяется наличие разрешений на размещение. Если таковых нет – наш департамент выдает доверенности на демонтаж КП «Киевблагоустройство». Многие предписания внесены по незавершенным аварийным разрытиям – таких более 250. В Киеве это очень острая проблема, и к ней повышенное внимание инспекции благоустройства», - сообщил директор Департамента городского благоустройства Тимур Ткаченко.

Он подчеркнул, что в Киеве сейчас идет месяц усиленной уборки и благоустройство городского пространства, и большое внимание приковано к аварийным разрытиям на проезжей части.

«Город поставил задачу – завершить ремонты сетей и восстановить благоустройство на максимальном количестве разрытий. Срок для исполнителей – 15 ноября, до начала холодов, когда асфальтовое покрытие обновлять неуместно. Поэтому инспекция благоустройства проводит усиленный мониторинг именно по этой проблематике. За сентябрь составили почти 70 админпротоколов по разрытиям, по которым нарушители получат штраф», - отметил Ткаченко.

Среди других проблем благоустройства наиболее распространены в сентябре: накопление мусора – почти 70 предписаний, несвоевременная уборка веток и листьев - около 30, размещение гаражей - почти 120, летних площадок - до 70 предписаний.

Напомним, что штрафы за нарушение Правил благоустройства Киева по ст. 152 Административного кодекса Украины составляют от 360 до 1700 грн.
ForUm

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