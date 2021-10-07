Служба безопасности Украины разоблачила на системной коррупции руководителя подразделения одного из департаментов Киевской городской госадминистрации, сообщает пресс-центр СБУ.

Новоназначенный чиновник требовал деньги с владельцев малого и среднего бизнеса. В случае отказа платить «дань», он угрожал проверками.

Сумма взятки составила в среднем 2 тыс. долл. с предпринимателя.

По предварительным данным следствия, чиновник наладил коррупционный механизм получения денег с представителей и коммерческих структур, в том числе сферы торговли и общественного питания. За неправомерную выгоду он «гарантировал» предпринимателям не создавать искусственных препятствий в их хозяйственной деятельности.

Правоохранители задержали чиновника возле одного из столичных рынков во время передачи взятки. За эти деньги чиновник обещал владельцу бизнеса не проводить «дополнительную» проверку законности размещения и эксплуатации его коммерческой сооружения.

Сейчас решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении и избрании судом меры пресечения.

В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств противоправной деятельности и привлечения к ответственности других лиц, возможно причастных к ней.