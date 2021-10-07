Укрзализныця запускает 22 новых внутренних маршрута, которые начнут работать с 12 декабря.

Об этом во время презентации сообщил руководитель пассажирского направления компании Александр Перцовский, передает УНИАН.

Наибольшее количество новых маршрутов будет на южном направлении - восемь.

Среди них - два маршрута «Киев-Херсон».

Первый поезд 52/51 ежедневно будет отправляться из Киева в 23:40 и прибудет в Херсон в 7:37. В обратном направлении он отправится в 23:13 по Херсону и прибудет в Киев в 7:04.

«Региональный экспресс» 751/752 ежедневно будет отправляться из Киева в 14:15 и прибывать в Херсон в 22:27. В обратном направлении он отправится в 9:13 из Херсона и прибудет в Киев в 17:05.

Поезд 76/75 «Одесса - Рахов» ежедневно будет отправляться из Одессы в 14:15 и прибывать в Рахов в 8:29. В обратном направлении он отправится в 13:26 из Рахова и прибывать в Одессу в 8:11.

Поезд 203/204 «Чернигов - Одесса» (через Киев и Винницу) ежедневно отправляться из Чернигова в 21:50 и прибывать в Одессу в 11:25. В обратном направлении он отправится в 13:38 из Одессы и прибывает в Чернигов в 4:03.

Поезд 134/133 «Николаев - Черновцы» (через Кривой Рог, Винницу, Тернополь, Львов, Ивано-Франковск) ежедневно будет отправляться из Николаева в 18:30 и прибывать в Черновцы в 22:02. В обратном направлении он отправится в 02:06 и прибудет в Николаев в 5:53.

Поезд 187/188 «Ковель - Николаев» (через Луцк, Кривой Рог, Херсон) ежедневно будет отправляться из Ковеля в 10:14 и прибывать в Николаев в 10:13. В обратном направлении он отправится в 14:34 и прибудет в Ковель в 13:34.

Поезд 249/250 «Кременчуг, Полтава - Бердянск» (через Харьков) будет отправляться через день из Кременчуга в 16:40, из Полтавы в 18:21-18:51, из Харькова - в 21:12-21:53 и будет прибывать в Бердянск в 6:58. В обратном направлении он отправится в 19:32 и прибудет в Харьков в 4:50-5:30, в Полтаву в 8:18-8:48, в Кременчуг - в 10:22.

Поезд 185/186 «Львов - Бердянск» (через Тернополь, Хмельницкий, Винницу, Днепр, Запорожье) будет отправляться через день из Львова в 10:55 и прибывать в Бердянск в 13:00. В обратном направлении он отправится в 15:05 и прибудет во Львов в 15:40.

На восточном направлении будет семь новых маршрутов:

67/68 «Мариуполь - Львов» будет отправляться через день из Мариуполя в 13:15 и прибывать во Львов в 17:42. В обратном направлении он отправится в 23:57 и прибудет в Мариуполь в 5:32;

104/103 «Киев - Мариуполь» будет отправляться по указанию из Киева в 15:40 и прибывать в Мариуполь в 10:51. В обратном направлении он отправится в 19:14 и прибудет в Киев в 13:33;

112/111 «Киев - Авдеевка» будет отправляться через день из Киева в 20:01 и прибывать в Авдеевку в 9:20. В обратном направлении он отправится в 21:45 и прибудет в Киев в 11:04;

113/114 «Львов - Бахмут» (Киев, Харьков) будет отправляться через день из Львова в 13:11 и прибудет в Бахмут в 18:55. В обратном направлении он отправится в 23:25 и прибудет во Львов в 5:38;

89/90 «Одесса - Лисичанск» будет отправляться через день из Одессы в 19:20 и прибывать в Лисичанск в 15:34. В обратном направлении он отправится в 17:04 и прибудет в Одессу в 11:47;

793/794 «Харьков - Днепр, Кривой Рог» («Харьков - Днепр» ежедневно, Кривой Рог по дням) будет отправляться из Харькова в 6:45 и прибывать в Днепр в 10:31 – 10:51, в Кривой Рог в 13:27. В обратном направлении он отправится в 15:36 из Кривого Рога и в 18:13 – 18:33 из Днепра и прибудет в Харьков в 22:21;

795/796 «Днепр - Харьков, Бахмут» («Днепр - Харьков» ежедневно, Бахмут по дням) будет отправляться из Днепра в 6:23 и прибывать в Харьков в 10:07 – 10:30, в Бахмут в 14:18. В обратном направлении он отправится в 15:18 из Бахмута и в 19:04 – 19:27 из Харькова и прибудет в Днепр в 23:21.

На западном направлении будет также семь новых маршрутов:

5/6 «Мариуполь - Ворохта (Рахов)» будет отправляться через день из Мариуполя в 8:08 и прибудет в Ворохту в 10:04. В обратном направлении он отправится в 14:02 и прибудет в Мариуполь в 17-26;

39/40 «Киев - Рахов» будет отправляться ежедневно из Киева в 19:38 и прибывать в Рахов в 9:58. В обратном направлении он отправится в 18:38 и прибудет в Киев в 8:40;

55/56 «Киев - Яремче» будет отправляться ежедневно из Киева в 15:02 и прибывать в Яремче в 4:32. В обратном направлении он отправится в 16:03 и прибудет в Киев в 6:40;

59/60 «Киев - Чоп» будет отправляться ежедневно из Киева в 20:21 и прибывать в Чоп в 12:33. В обратном направлении он отправится в 15:00 и прибудет в Киев в 9:15;

57/58 «Киев - Львов» будет отправляться ежедневно из Киева в 20:21 и прибудет в Ясиня в 13:20. В обратном направлении он отправится в 14:47 и прибудет в Киев в 9:15;

149/150 «Полтава - Черновцы» (через Киев, Львов, Ивано-Франнковск по указанию) будет отправляться ежедневно из Полтавы в 15:23 и прибывать в Черновцы в 12:30. В обратном направлении он отправится в 14:13 и прибудет в Полтаву в 10:40;

25/26 «Одесса-Хуст» (через день, расписание уточняется).