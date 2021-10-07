Украине за весь период с начала пандемии коронавируса 82% умерших - это люди старше 60 лет. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По его словам, 95,7% случаев COVID-19 в Украине были зарегистрированы у невакцинированных, 97,1% госпитализированных с диагнозом COVID-19 в Украине были невакцинированы.

«82% умерших от COVID-19 за весь период в Украине - люди в возрасте от 60 лет. То есть 8 из 10 людей, умирающих от COVID-19 - это пожилые люди», – подчеркнул министр.

Напомним, за сутки 6 октября 2021 в Украине зафиксировано 15 125 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.