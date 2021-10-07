Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что в парламент уже могли внести документы о назначении первого заместителя главы фракции «Слуга народа» Александра Корниенко на должность первого заместителя спикера парламента.

«Насколько я знаю, Александр Сергеевич планирует быть первым вице-спикером», – сказал Разумков в эфире телеканала «Украина 24», передает Интерфакс-Украина.

На возражение Корниенко, что это решает зал пленарных заседаний, Разумков отметил: «Правильно, но документы подаются на вас».

При этом первый замглавы фракции «Слуга народа» подчеркнул, что документы не могут подаваться без освобождения соответствующей должности, которую на сегодня занимает первый вице-спикер Руслан Стефанчук, на что председатель Верховной Рады добавил: «По-разному бывает».

Как сообщал ForUm, Рада рассмотрит вопрос об отзыве Разумкова в четверг, 7 октября.

5 октября Разумкова отстранили от ведения заседаний ВР.

Депутатская фракция «Слуга народа» рассматривает вице-спикера Руслана Стефанчука единственным кандидатом на должность спикера парламента в случае отставки Разумкова с этой должности.