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Согласно новым исследованиям, жертвами массового уничтожения евреев в Бабьем Яру стали, вероятно, около двухсот тысяч человек. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время мероприятий к 80-й годовщине трагедии Бабьего Яра.

Глава Украинского государства и гости приняли участие в открытии-перформансе мемориального объекта «Кристаллическая стена плача» авторства художницы Марины Абрамович.

Также присутствующие ознакомились с аудиовизуальной инсталляцией «Зеркальное поле». Этот объект – столбы с динамиками, из которых голосами взрослых и детей озвучивают имена жертв Бабьего Яра.

Участники мероприятия посмотрели световой перформанс в овраге и посетили символическую синагогу «Место для размышлений», где была выполнена молитва кантора.

Зеленский напомнил, что во время Второй мировой войны в сентябре 1941 года Киев захватили нацисты, а уже через неделю гитлеровцы расстреляли 752 пациентов психиатрической больницы имени Павлова.

«Через два дня, цитата: «всем жидам Киева» предписывалось прибыть сюда. Якобы для отправки поездом на работу в Германию. На самом деле их ждал экспресс, следующий к смерти. У «пассажиров» забрали документы, вещи. Их раздевали, гнали палками до края этого оврага – в пропасть. А дальше – звук затвора. Смертельная скороговорка пулемета. И в вечной темноте первые «вагоны» с невинными жертвами двинулись с этой ужасной «платформы», - рассказал президент.

Он отметил, что в первые два дня нацисты казнили в Бабьем Яру 33771 еврея, в основном это были пожилые люди, женщины и дети старше трех лет, а младенцев вообще убивали, не считая.

В последующие два года нацисты казнили в Бабьем Яру почти все еврейское население Киева, а дальше убивали цыган украинцев, военнопленных, нарушителей порядка.

«Сколько их осталось лежать здесь навсегда? Точно сегодня не скажет никто. На Нюрнбергском процессе говорилось об около 100 тысячах человек», - сказал глава государства.

В то же время Зеленский выразил убеждение, что Бабий Яр фактически является памятником человеку во всех его худших и лучших проявлениях.

Президент отметил, что нацизм был побежден не только оружием, но и силой человеческой души, гуманизма и милосердия тех, кто выбрал путь человечности. И каждый, кто спасал евреев во времена Холокоста, был удостоен высокого звания Праведника народов мира.

«Среди тех, чьи истории известны, сегодня это звание носят 2659 украинцев. Мы гордимся каждым из них. И всегда будем государством, где главной ценностью является человек, а не идеология», - подчеркнул он.

Напомним, Мемориальный центр Холокоста «Бабий Яр» назвал первые 159 имен нацистских солдат, которые убивали евреев в Бабьем Яру.

 
ForUm

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