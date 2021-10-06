В Национальном историко-мемориальном заповеднике Бабий Яр открыли мемориальный объект «Кристаллическая стена плача», сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы Киева.
Официальная церемония памяти жертв Бабьего Яра происходила при участии президента Украины Владимира Зеленского, президента Федеративной Республики Германии Франка-Вальтера Штайнмайера и президента государства Израиль Ицхака Герцога.
Инициаторами мероприятия, является частью чествования 80-й годовщины трагедии, стал частности, Мемориальный центр Холокоста «Бабий Яр».
«Мы должны сделать все возможное, чтобы подобные страшные трагедии никогда не повторились. И я убежден в том, что Мемориал памяти, который должен появиться в Бабьем Яру, - это не только здание. Потому что мы можем обсуждать многие проектов. А должны реализовать то, что объединит всех нас. Главное в Мемориале - это контент, информация и эмоции, с которыми люди будут выходить из него. Что в них останется в сердце. Такой должна быть главная концепция этого Мемориала», - отметил Виталий Кличко в комментарии журналистам.
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