Правительство приняло постановление о выделения 25 млн грн из бюджета на усиление информационной кампании по вакцинации от COVID-19 на телевидении. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко по результатам заседания Кабмина.

Деньги будут переданы в распоряжение профильном ведомству - Министерству культуры и информационной политики. Министерство здравоохранения будет координировать разработку самого контента.

«Благодарен правительству за поддержку моей инициативы для продвижения вакцинации на телевидении, ведь рекламы в пределах социальной квоты - недостаточно для массового информирования украинцев. Поэтому сегодня мы инвестируем в рекламу, чтобы еще раз объяснить и убедить украинцев защищать себя от коронавируса именно благодаря вакцинации», - пояснил Ляшко.

Напомним, с марта по август 2021 на телевидении размещено 6 видеороликов информации о вакцинации от COVID-19 в рамках социальной квоты и партнерства. По данным Nielsen Ukraine, за это время тема вакцинации охватила 19300000, или 71% ТВ-аудитории украинский старше 18 лет.