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В ближайшие дни несколько областей Украины могут попасть в красную зону эпидопасности. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Это значит, что кинотеатры, кафе, рестораны, спортзалы, театры и другие общественные места смогут работать, только если 100% работников заведения и 100% посетителей полностью вакцинированы. Бизнес должен сам проверять наличие соответствующих сертификатов о вакцинации. И мы просим предпринимателей отнестись к этому ответственно», – отметил он.

По словам премьера, у сотрудников полиции и других полномочных органов есть соответствующий программный софт, благодаря которому они будут проверять у посетителей наличие COVID-сертификатов.

Напомним, за сутки 5 октября в Украине зафиксировано 12 662 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19.
ForUm

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