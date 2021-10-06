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Nord Stream 2 AG может обжаловать в судах ЕС директиву, которая расширила сферу действия газовой директивы Евросоюза на трубопроводы, соединяющие Европейский Союз с третьими странами.

Таков вывод по делу о «Северном потоке-2» генерального адвоката Суда ЕС Михала Бобека, передает «Европейская правда».

Вывод генерального адвоката - это еще не окончательное решение суда. Суд ЕС может согласиться с позицией генерального адвоката, и обычно это делает, но может также вынести совсем иное решение.

В 2019 году Евросоюз одобрил обновленную газовую директиву, чтобы гарантировать, что правила, касающиеся трубопроводов между его государствами-членами, также касались и трубопроводов для передачи газа из третьих стран в ЕС.

Nord Stream 2 AG обжаловала обновленную директиву в Суде ЕС общей юрисдикции (General Court), который в решении от 20 мая 2020 года отклонил иск компании как неприемлемый. Nord Stream 2 AG подала апелляцию на решение суда в Суд ЕС (Court of Justice).

В своем заключении генеральный адвокат Михал Бобек отмечает, что Суд ЕС должен полностью отменить решение суда общей юрисдикции.

Адвокат считает, что принятые изменения в директивы фактически коснулась исключительно трубопровода «Северный поток-2», строительство которого достигло продвинутой стадии на момент принятия этого правового акта.

В связи с этим генеральный адвокат подчеркивает, что, в отличие от прежних и будущих проектов, «Северный поток-2» не может получить выгоду от любых исключений или исключений из положений Газовой директивы, ставит его в уникальное положение.

Несмотря на это, генеральный адвокат делает вывод, что Nord Stream 2 AG имеет право обжаловать внесенные в директиву изменения. Генеральный прокурор предлагает вернуть дело обратно в Суд общей юрисдикции.
ForUm

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