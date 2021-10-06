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Глава МИД Польши Збигнев Рау убежден, что Соединенные Штаты не намерены оставить Европу в политическом или военном плане.

Как передает Укринформ, об этом Рау заявил во вторник во время Варшавского форума по безопасности.

Комментируя высказывание о том, будто действующая администрация США придерживается изоляционистского подхода, он сказал: «Ничто не указывает на корректность этого предположения. Посмотрите вокруг. Мы находимся на восточном фланге НАТО, на нашей территории размещены американские солдаты. Существуют американские обязательства по восточному флангу, существует статья 5 Североатлантического альянса. Поэтому ничто не указывает на то, что Соединенные Штаты готовы в военном или политическом плане оставить Европу, особенно нашу часть Европы»,

По словам польского министра, чего на самом деле в определенной степени не хватает, так это «хорошей коммуникации» между Соединенными Штатами и их союзниками.

Отдельно глава МИД Польши указал, что сейчас особое беспокойство у него вызывают ситуация на границе с Беларусью, имперская политика России и развязанная ею гибридная война.

Что же касается трансатлантических отношений, по его убеждению, они со временем вернутся к привычному хорошего состояния.
ForUm

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