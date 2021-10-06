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Более 110 человек в Беларуси задержали после комментариев о смерти сотрудника КГБ, который погиб во время штурма силовиками квартиры жителя Минска, айтишника Андрея Зельцера, сообщает правозащитная организация Вясна.

Сейчас МВД Беларуси идентифицировало более 200 пользователей, которые в сети оставили оскорбительные комментарии по поводу гибели сотрудника КГБ

Задержания проходят с момента публикации информации о неудачном штурме КГБ в Минске – с 29 сентября.

Сейчас правозащитникам известно о более 110 задержанных, однако их количество постоянно растет.

Против граждан возбудили дело по статьям об оскорблении представителя власти и разжигании социальной розни.

Большинство людей не вышли на свободу после 72 часов отведенных на арест. Родные не знают место их пребывания.

Напомним, 28 сентября в Минске мужчина открыл стрельбу по силовикам, которые ворвались в его квартиру.

По официальной версии, мужчина выстрелил в одного из силовиков из охотничьего ружья. Тот получил смертельные ранения. Стрелка также убили.

Как стало известно позже, убитым оказался 32-летний житель Минска Андрей Зельцер.

В Комитете государственной безопасности Беларуси сообщили, что инцидент произошел во время отработки адресов, в которых могли находиться лица, причастные к террористической деятельности. Силовики открыли уголовное производство по статье об убийстве лица в связи с осуществлением им служебной деятельности.

Жену убитого айтишника Марию Успенскую поместили в следственный изолятор Минска. Ее задержали по подозрению в соучастии убийства силовика из-за того, что она якобы снимала преступление на камеру.

 
ForUm

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