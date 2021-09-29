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В Беларуси во время спецоперации белорусских силовиков в одном из жилых дома 28 сентября был смертельно ранен сотрудник Комитета госбезопасности (КГБ). Напавшего ликвидировали на месте. Об этом сообщил КГБ Беларуси.

Силовики отметили, что возбуждено уголовное дело по статье об убийстве лица в связи с осуществлением им служебной деятельности. При этом они не указали, где именно проходила спецоперация и с чем она была связана.

Позже телеканал «Беларусь 1» со ссылкой на Следственный комитет Беларуси сообщил, что погибший мужчина отказывался впускать силовиков и снимал их на камеру. А когда они ворвались в квартиру — открыл огонь из охотничьего ружья, передает hromadske.

Как выяснили журналисты «Еврорадио», стрельба произошла в Минске. Погиб 31-летний Андрей Зельцер, который работал в IT-компании Epam Systems. У него остались сын восьми-девяти лет и 40-летняя жена.

Белорусские силовики утверждают, что жена погибшего Зельцера находилась в квартире во время стрельбы. Ее задержали по «подозрению в соучастии в убийстве сотрудника КГБ», передает провластное информагентство «БелТА».

Теща Зельцера рассказала «Нашей Ниве», что ее дочь находится в следственном изоляторе на улице Окрестина. Она говорит, что не понимает причастность дочери к ситуации (она работает продавщицей), а также не знает, как у Андрея могло оказаться оружие.

Провластные белорусские Telegram-каналы также опубликовали якобы кадры «оперативной съемки» из квартиры. Издание Zerkalo.io обратило внимание, что к ним много вопросов: в частности есть кадры, снятые неподвижной камерой изнутри квартиры (которая непонятно как там оказалась).
ForUm

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