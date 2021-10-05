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В Украине продолжается вакцинация от коронавируса, но пока речи о третьей (бустерной) дозе не идет.

Об этом в эфире «Сніданка з 1+1» рассказал главный санитарный врач Игорь Кузин, сообщает УНИАН.

По словам Кузина, сейчас бустерную дозу вакцины украинцам вводить не будут.

«На прошлой неделе национально-техническая группа экспертов рассматривала введение дополнительной дозы вакцины. Вводить ее пока не рекомендует Министерство здравоохранения», - сказал санврач.

Кузин отметил, что украинцы не спешат делать прививки от коронавируса, а это очень плохо.

По словам Кузина, ежедневно в Украине вакцинируют около 120 тысяч человек, а этого недостаточно, чтобы побороть пандемию. Впрочем, способность системы почти вдвое выше.

«Минздрав работает над развертыванием инфраструктуры, чтобы она была максимально удобна. Темпы надо наращивать. Мы сейчас вносим некоторые преференции для вакцинированных людей в пределах адаптивного карантина. Способность системы - это 250 тысяч прививок в сутки. Значительно упала заинтересованность людей в том, чтобы вакцинироваться», - сообщил Кузин.


 

 
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