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Священники Новокаховской и Полтавской епархий УПЦ благословили призывников на прохождение военной службы в Вооруженных силах Украины.

Фото: Пресс-служба Новокаховской епархия

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на missia.org.ua, в городе Горишние Плавни преподаватель Полтавской миссионерской духовной семинарии протоиерей Георгий Коваленко участвовал в церемонии проводов призывников в ряды ВСУ.

Отец Георгий благословил 27 юношей территориальной общины на службу в ряды ВСУ и окропил их святой водой.

На Херсонщине в Новой Каховке состоялись проводы призывников осеннего призыва 2021 года на срочную службу.

Секретарь епархии протоиерей Николай Ананьин благословил будущих защитников Украины на новый и ответственный этап их жизни и пожелал Божьей помощи в деле служения своему народу. 

Священник подарил юношам книги Нового Завета.
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