В среду, 6-го октября, сильные порывы ветра ожидаются в западных областях, в Крыму и Приазовье, сообщила синоптик Наталья Диденко.
Направление ветра – преимущественно с юго-востока.
Осадков в среду в Украине не предвидится.
Температура воздуха остается в нынешних пределах: ночью холодно, + 2 + 9 градусов, местами заморозки (исключение - Закарпатье и значительная часть Юга), днем потеплеет до + 11 + 15, на Западе до + 13 + 18 градусов.
В Киеве 6-го октября сухо и ветрено.
Ближайшей ночью в столице + 4 + 7 градусов, завтра днем ожидается + 11 + 13 градусов.
«Сухую диктатуру северного антициклона прервут юго-западные влажные атмосферные фронты уже на следующей неделе. Украину покружат неплохие дожди вокруг Покровы – в течение 12-15 октября», - пишет синоптик.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время