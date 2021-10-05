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4 октября. Картина дня 13

В среду, 6-го октября, сильные порывы ветра ожидаются в западных областях, в Крыму и Приазовье, сообщила синоптик Наталья Диденко.

Направление ветра – преимущественно с юго-востока.

Осадков в среду в Украине не предвидится.

Температура воздуха остается в нынешних пределах: ночью холодно, + 2 + 9 градусов, местами заморозки (исключение - Закарпатье и значительная часть Юга), днем ​​потеплеет до + 11 + 15, на Западе до + 13 + 18 градусов.

В Киеве 6-го октября сухо и ветрено.

Ближайшей ночью в столице + 4 + 7 градусов, завтра днем ​​ожидается + 11 + 13 градусов.

«Сухую диктатуру северного антициклона прервут юго-западные влажные атмосферные фронты уже на следующей неделе. Украину покружат неплохие дожди вокруг Покровы – в течение 12-15 октября», - пишет синоптик.
ForUm

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