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Следователи полиции начали еще одно уголовное производство по факту смерти 10-летней девочки в Ужгородском районе. Подозреваемый в убийстве задержан, по делу ведется следствие, сообщила пресс-служба облглавка.

Напомним, 3 октября утром в полицию поступило сообщение о смерти 10-летнего ребенка в селе Паладь-Комаровцы Ужгородского района.

34-летний заявитель признался, что накануне вечером, находясь в нетрезвом состоянии, он избил свою 10-летнюю приемную дочь. А утром нашел ребенка на кровати без признаков жизни.

По данному факту следователи полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по п.2 ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины, то есть умышленное убийство малолетнего ребенка. Полицейские задержали подозреваемого в преступлении и поместили в изолятор временного содержания, где он сейчас и находится.

После проведения всех необходимых первоочередных следственных действий правоохранители установили, что на момент совершения преступления в доме находилась мать погибшей девочки. Женщина не предприняла никаких действий и заведомо оставила ребенка, находившегося в опасном для жизни состоянии, без помощи.

Следователи открыли по данному факту еще одно уголовное производство по ч. 3 ст. 135 Уголовного кодекса Украины, то есть оставление в опасности, повлекшее смерть человека. Именно в рамках этого производства будет дана правовая оценка действиям матери.

Следствие по делу продолжается.
ForUm

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