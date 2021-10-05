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Процент людей, имеющих противопоказания к введению вакцины от коронавируса, очень маленький, заявил главный санитарный врач Игорь Кузин в эфире «Завтрака с «1+1».

«Когда речь идет о противопоказаниях к введению вакцины, то следует различать несколько вещей. Есть так называемые абсолютные медицинские противопоказания - ситуации, когда вакцину в коем случае не вводят человеку. Такая ситуация возникает, когда у человека есть гиперчувствительность - непереносимость одного из компонентов препарата. Процент таких людей минимальный – почти одна сотая от общей популяции людей», - говорит санврач.

По его словам, по сути – те люди, которые тяжело перенесли первую прививку. Например, получили анафилактический шок или аллергическую реакцию. В таком случае речь идет именно о медицинском противопоказании, а поэтому вторую вакцину таким людям не вводят.  

Кузин говорит: если, например, человек имеет сердечно-сосудистые заболевания, или онкологию, то стоит проконсультироваться со своим семейным врачом перед прививкой. «Инструкция по использованию каждой вакцины имеет свои особенности: она рекомендована или нет. Например, вакцина CoronaVac не рекомендуется беременным женщинам», - рассказал представитель Минздрава.
ForUm

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