Полиция открыла уголовное производство по факту травмирования двух малолетних ребят в Индустриальном районе Харькова.

По данным пресс-службы полиции, 4 октября около 16:45 в районе дома № 3-А по улице Большой Кольцевой автомобиль «DAF XS» с полуприцепом совершил наезд на 12-летнего подростка и неустановленного парня в возрасте примерно 13 лет.

На месте происшествия сотрудники следственно-оперативной группы предварительно установили, что грузовик двигался со стороны улицы Сергея Грицевца в направлении проспекта Московского. Дети пересекали проезжую часть по ходу движения автомобиля по нерегулируемому пешеходному переходу. По словам свидетеля, ребята бежали друг за другом. Водитель затормозил, но допустил наезд на подростков.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 8 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

В настоящее время решается вопрос о задержании 33-летнего водителя в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.