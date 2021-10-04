За последние дни динамика госпитализаций и количества выявленных положительных ПЦР-тестов во Львове не является положительной, поэтому, вероятность вхождения города в «красную» эпидемиологическую зону вполне вероятна, заявил мэр Андрей Садовый.

Всех жителей просят прививаться от коронавируса, ведь среди новых поступлений в больницах – более 95% пациентов не были вакцинированы.

«Мы красной зоны не избежим – мы уже в нее входим. Думаю, через несколько дней вопрос будет стоять жестче, потому что есть рост заболеваемости. По количеству людей, которые имеют положительный ПЦР-результат, динамика отрицательная, также большая загрузка по больницам. По состоянию на утро в больнице скорой помощи было 372 человека госпитализированы. За последние сутки были госпитализированы 35 человек, а не выписано никого. Такая динамика сохраняется последние 2 дня. Также мы открываем для приема больных COVID 8-ю больницу. Как правило, в тяжелые состояния попадают люди, которые не болели и не вакцинированы. Поэтому вакцинация важна. По вакцинации также имеем положительную динамику. Фактически, уже все школы города вышли на вакцинацию 80% плюс», - отметил Садовый.

Напомним, по оперативным данным, на утро 4 октября во Львове и Львовской области подтвержден 152 841 случай инфицирования коронавирусом, из которых 3940 - летальные. За минувшие сутки лабораторные центры провели 673 ПЦР-тесты. Следовательно, 295 - положительные, из них львовян - 39. В общем коронавирусной инфекция обнаружена в 152 841 человека, 3940 человек умерли. 137176 пациентов выздоровели.

По городу Covid-19 подтвердили у 73277 человек, из которых 66363 уже выздоровели и летальных исходов - 1950.