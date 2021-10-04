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В понедельник, 4 октября, Голосеевская окружная прокуратура Киева совместно с полицией проводит обыски в служебных помещениях коммунального предприятия по содержанию зеленых насаждений Голосеевского района в рамках уголовного производства по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 191 УК Украины. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Досудебным расследованием установлено, что должностными лицами коммунального предприятия при проведении в октябре 2019 открытых конкурсных торгов в системе «Прозорро» допущен ряд нарушений, противоречащих законодательству, в том числе в сфере публичных закупок.

В частности, по результатам проведенных тендерных закупок КП СЗН Голосеевского района заключен договор с частным обществом на поставку подъемно-транспортировочного оборудования по цене, которая более чем 500 тыс. нривен превышает его рыночную стоимость.

В ходе обыска обнаружены и изъяты документы о проведении тендерной закупки и финансово-хозяйственных взаимоотношений коммунального предприятия с частным обществом, которые станут предметом экспертного исследования.

Следственные действия в уголовном производстве продолжаются.
ForUm

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