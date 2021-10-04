В Офисе президента отреагировали на расследование журналистов об оффшорных фирмах президента Владимира Зеленского и его окружения.

Об этом сообщил советник руководителя ОП Михаил Подоляк, передает УНИАН.

«Если вспомнить ход предвыборной кампании 2019 года, то все, что сейчас озвучивается, тогда уже тоже звучало на разных уровнях. Фактически, сегодня состоялось возвращение в содержательное поле тогдашних выборов. Никакого дефицита ответов на обвинения от оппонентов в 2019 году не было – все получало надлежащие реакции», - отметил он.

По мнению Подоляка, ключевым моментом является то, что после инаугурации Зеленский не занимается бизнесовыми делами.

«И это косвенно подтвердили журналисты сейчас, потому что от них нет даже предположения о бизнес-связях после мая 2019 года. Стоит ли что-то добавлять к этому?»,- сказал советник руководителя ОП.

По его словам, для общества деятельность «Студии Квартал 95» «была и остается вполне понятной».

«Так же как и состояние бизнес-среды страны в начале 2010-х годов, когда при власти Януковича, а затем и Порошенко постоянно обсуждались перспективы захвата тех или иных телеканалов, медийных проектов, предприятий из других отраслей экономики», - уточнил он.

Подоляк подчеркнул, что в такие времена бизнес искал юридические инструменты для своей защиты, в том числе «с помощью законных механизмов в иностранных юрисдикциях».

Советник руководителя ОП добавил, что реформирование страны, которое осуществляется сейчас, снимает угрозы для бизнеса и убирает необходимость использовать зарубежные инструменты, в том числе офшорные.

«Еще раз повторю: никакого использования бюджетных средств или космического админресурса со стороны членов команды «Квартала» никогда не было», - подчеркнул он.

Как известно, 3 октября журналисты «Следствие.Инфо « опубликовали расследование о скрытых активах украинцев в Великобритании через офшорные компании, которые зарегистрированы на Британских Виргинских островах или в Белизе.

По словам экспертов, таким образом можно скрыть конечных бенефициаров бизнеса.

Но благодаря утечке определенных документов, получивших название Pandora Papers, журналистам удалось установить владельцев бизнеса.

В частности, в этих документах содержатся сведения об украинских бизнесменах и олигархах, должностных лицах.

В расследовании журналисты утверждают, что такие офшорные фирмы имеет и президент Владимир Зеленский и его окружение.