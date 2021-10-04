Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что подписные листы с подписями народных депутатов для инициирования процесса отзыва его с должности пока не поступали.

Об этом спикер сказал на брифинге в понедельник, передает Укринформ.

«Перед согласительным (советом. - Ред.) листов еще не было. Поступят листы - они проверяются, так же как и когда созывается внеочередное заседание Верховной Рады. После этого идет лист о начале этой процедуры, она занимает не более десяти дней. После того, как она запущена, готовится отче тпредседателя Верховной Рады, готовится отчет Счетной палаты по выполнению сметы на 2021 год», - сообщил Разумков.

Спикер отметил, что эти материалы должны быть розданы народным депутатам не позднее, чем за два дня до рассмотрения вопроса об отзыве председателя ВР.

Он пообещал, что в случае запуска процедуры, она будет проведена «в стопроцентном соответствии с регламентом».

Напомним, народные депутаты из фракции «Слуга народа» 2 октября собрали необходимые 150 подписей для инициирования отзыва с должности Главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова. Это произошло в рамках двухдневного выездного заседания фракции «СН» в Трускавце.