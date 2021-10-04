Платежная платформа Triple A составила рейтинг стран по владению криптовалютой: по итогам прошлого года Украина заняла первое место, обойдя США. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на рейтинг платформы.

Как отмечается, в Украине насчитывается свыше 5,5 млн владельцев криптовалюты. Это меньше, чем в Индии, России, США и Нигерии, но по проценту населения, которое обладает криптоактивами, Украина занимает первое место с 12,73%.

По данным Triple A, с июля 2019 года по июнь 2020 года украинцы провели криптовалютных транзакций с другими странами на сумму $8,2 млрд. Из других стран украинцы получили криптовалют на $8 млрд.

На второй строчке рейтинга - Россия с 17,3 млн владельцев цифровой валюты (11,91%). В первую пятерку также вошли Венесуэла (2,9 млн владельцев и 10,34%), Кения (4,5 млн и 8,52%) и США (27,4 млн и 8,31%).