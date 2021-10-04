В Киеве за минувшие сутки 169 обнаружили больных коронавирусом. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

«169 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в сутки в столице. 12 человек умерли. А подтвержденных случаев заболевания сегодня - 235 985», - сообщил Кличко.

Заболели 94 женщины в возрасте от 20 до 89 лет, 63 мужчин в возрасте от 20 до 87 лет. А также 6 девочек от 2 до 15 лет и 6 мальчиков от 3 до 15 лет.

В больницы столицы госпитализировали 21 больного коронавирусом и 158 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели ща прошедшие сутки 24 человека. В общем коронавирус преодолели 221434 жители столицы.

«Больше всего случаев заболевания обнаружили в Оболонском районе - 46, в Дарницком - 23 и в Святошинском районе - 18 случаев», - отметил Кличко.

Напомним, за сутки 3 октября в Украине зафиксирован 4821 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни COVID-19.