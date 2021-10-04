Газопоставляющая компания «Нафтогаз Украины», которая выполняет функции поставщика «последней надежды» на рынке газа, объявила, что цена газа на октябрь для более 600 тысяч домохозяйств составит 16,56 грн за куб. м, что на 38% больше, чем в сентябре.

Отмечается, что газоснабжающая компания «Нафтогаз Украины», как поставщик «последней надежды» (ППН), обслуживает домохозяйства в Донецкой, Херсонской и Полтавской областях, в городе Кременец Тернопольской области, в Мелитополе и Мелитопольском районе Запорожской области, Коростышеве и Коростышевском районе Житомирской области, в городе Шепетовка Хмельницкой области, сообщает УНИАН.

Соответственно новая цена 16,56 грн за куб. м будет распространяться на этих потребителей в октябре, а со следующего месяца снова изменится.

Компания советует потребителям переходить от «поставщика последней надежды» к газоснабжающей компании «Нафтогаз Украины», тариф которой в два раза меньше – 7,96 грн за куб. об.

В течение 60 дней с момента перехода к ППН потребитель должен выбрать себе нового поставщика.

Поставщик «последней надежды» - компания, которая обязана в течение 60 дней поставлять газ потребителю, если он остался без поставщика этого ресурса. С 1 мая 2021 года украинских потребителей перевели на фиксированную цену газа, которая будет действовать до 30 апреля 2022 года.

При этом цены на газ для населения, которое обслуживаются не у поставщика «последней надежды», значительно меньше. С 1 мая все бытовые потребители газа были автоматически переведены на фиксированный годовой тариф, который будет действовать до 30 апреля 2022 года. Потребители покупают голубое топливо по цене от 7,9 до 13,5 грн за кубометр в зависимости от поставщика, которого выбрали.