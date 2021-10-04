Прокуратура Грузии предъявила обвинения владельцу квартиры, где находился бывший президент страны Михаил Саакашвили.

Его обвиняют в «сокрытии преступлений», сообщает УНИАН.

По данным ведомства, владельцу квартиры было известно о том, что Саакашвили разыскивается правоохранительными органами Грузии за совершение тяжких преступлений. Тем не менее, 30 сентября он предоставил ему свою квартиру.

В прокуратуре также сообщили, что расследуют незаконное пересечение границы Михеилом Саакашвили по статье 344 Уголовного кодекса Грузии (незаконное перевозки мигрантов через государственную границу Грузии или создание соответствующих условий для незаконного пребывания в Грузии).

Напомним, 1 октября в Грузии задержали бывшего президента страны Михаила Саакашвили.