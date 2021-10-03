В субботу Китай направил более 30 военных самолетов в сторону Тайваня, что стало вторым большим пролетом силы за последние дни. Об этом сообщает Министерство национальной обороны Тайваня.

Минобороны Тайваня заявило, что 39 самолетов вошли в отличительную зону ПВО Тайваня в ходе двух боевых вылетов, один днем ​​и один ночью. Все происходило по аналогичной схеме в пятницу, когда 38 самолетов влетели в район к югу от самоуправляющегося острова.

В Минобороны сообщили, что в субботу дневные полеты совершили 20 самолетов, а в ночное время — еще 19. Большинство из них идентифицировано как истребители J-17 и СУ-30.

Китай уже более года регулярно отправляет военные самолеты в районы к югу от Тайваня. По сообщению Центрального информационного агентства Тайваня, 38 самолетов в пятницу и 39 в субботу является крупнейшим пролетом китайских ВВС за один день, с тех пор, как Тайвань начал публиковать отчеты о полетах.

Премьер Тайваня Су Цзэн-чан в субботу прокомментировал пролет китайских ВВС.

“Китай всегда проводил жестокие и варварские действия, чтобы поставить под угрозу региональный мир”, — сказал он.