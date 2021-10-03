также в разделеМир
Алжир отозвал посла во Франции 13
На выборах в Грузии лидирует правящая партия 21
В России зафиксировали очередной рекорд смертности от COVID-19 10
Генсек ООН призвал отреагировать на атаку на миротворцев в Мали 14
Евросоюз доставил в Афганистан 25 тонн гуманитарной помощи 14
В Мали подорвались миротворцы ООН 20
В Катаре состоялись первые в истории парламентские выборы 12
Выборы в Грузии: первые данные о победителе разнятся 22
РФ фиксирует максимальное количество случаев COVID-19 с июля 21
В Москве задержали журналиста, написавшего об айтишнике и перестрелке с КГБ 29
Разбился вертолет скорой помощи Абу-Даби: погибли 4 человека 14
В Тбилиси задержали хозяина квартиры, где скрывался Саакашвили 23
Ученые заявили, что планета Земля стала тусклее 45
Лукашенко: Если нужно, то Беларусь превратится в единую базу Беларуси и России 11
Китай направил к акватории Тайваня рекордное количество боевых самолетов 20
Венесуэла деноминировала свою валюту в 1 миллион раз 26
В США создали таблетки от тяжелой формы COVID-19 63
В Румынии в результате пожара в больнице погибли 9 человек 13

В субботу Китай направил более 30 военных самолетов в сторону Тайваня, что стало вторым большим пролетом силы за последние дни. Об этом сообщает Министерство национальной обороны Тайваня.

Минобороны Тайваня заявило, что 39 самолетов вошли в отличительную зону ПВО Тайваня в ходе двух боевых вылетов, один днем ​​и один ночью. Все происходило по аналогичной схеме в пятницу, когда 38 самолетов влетели в район к югу от самоуправляющегося острова.

В Минобороны сообщили, что в субботу дневные полеты совершили 20 самолетов, а в ночное время — еще 19. Большинство из них идентифицировано как истребители J-17 и СУ-30.

Китай уже более года регулярно отправляет военные самолеты в районы к югу от Тайваня. По сообщению Центрального информационного агентства Тайваня, 38 самолетов в пятницу и 39 в субботу является крупнейшим пролетом китайских ВВС за один день, с тех пор, как Тайвань начал публиковать отчеты о полетах.

Премьер Тайваня Су Цзэн-чан в субботу прокомментировал пролет китайских ВВС.

“Китай всегда проводил жестокие и варварские действия, чтобы поставить под угрозу региональный мир”, — сказал он.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

высокая мода/зима
8768 грн.
18
Теги