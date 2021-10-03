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Центральная избирательная комиссия (ЦИК) объявила предварительные результаты выборов в Грузии. Лидирует правящяя партия "Грузинская мечта".

Об этом сообщает "Эхо Кавказа".

В 9 из 10 мажоритарных округов в первом же туре победу одержали кандидаты от правящей партии, все они преодолели барьер в 40% необходимый для победы в первом туре.

Победители (по предварительным данным) в мажоритарных округах Тбилиси:

Мтацминда - Зураб Абашидзе (46,74%);

Крцаниси - Леван Джапаридзе (52,03%);

Ваке - Гиорги Ткемаладзе (42,35%);

Чугурети - Зураб Чиквиладзе (46,68%);

Надзаладеви - Иракли Хеладзе (45,24%);

Дидубе - Гиви Чхартишвили (45,26%);

Исани - Кахабер Лабучидзе (45,87%);

Самгори - Реваз Сохадзе (49,24%);

Глдани - Константине Зарнадзе (42,24%).

Кроме того, в Тбилиси и еще 19 городах Грузии, по предварительным данным, потребуется проведение второго тура выборов для избрания мэров.
ForUm

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