Центральная избирательная комиссия (ЦИК) объявила предварительные результаты выборов в Грузии. Лидирует правящяя партия "Грузинская мечта".
Об этом сообщает "Эхо Кавказа".
В 9 из 10 мажоритарных округов в первом же туре победу одержали кандидаты от правящей партии, все они преодолели барьер в 40% необходимый для победы в первом туре.
Победители (по предварительным данным) в мажоритарных округах Тбилиси:
Мтацминда - Зураб Абашидзе (46,74%);
Крцаниси - Леван Джапаридзе (52,03%);
Ваке - Гиорги Ткемаладзе (42,35%);
Чугурети - Зураб Чиквиладзе (46,68%);
Надзаладеви - Иракли Хеладзе (45,24%);
Дидубе - Гиви Чхартишвили (45,26%);
Исани - Кахабер Лабучидзе (45,87%);
Самгори - Реваз Сохадзе (49,24%);
Глдани - Константине Зарнадзе (42,24%).
Кроме того, в Тбилиси и еще 19 городах Грузии, по предварительным данным, потребуется проведение второго тура выборов для избрания мэров.
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