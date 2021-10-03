УкрГидрометцентр опубликовал новые даты заморозков в Украине. Температура воздуха ночью опустится в большинстве областей.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС .

Заморозки прогнозируют:

ночью 4 октября в Украине, кроме большинства западных областей и крайнего юга, местами в воздухе 0-5 градусов (I уровень опасности, желтый), в Киевской области на поверхности почвы 0-5 градусов (I уровень опасности, желтый).

5-6 октября в северных, центральных областях,

6 октября в восточных и большинстве западных областей на поверхности почвы.