УкрГидрометцентр опубликовал новые даты заморозков в Украине. Температура воздуха ночью опустится в большинстве областей.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Заморозки прогнозируют:
ночью 4 октября в Украине, кроме большинства западных областей и крайнего юга, местами в воздухе 0-5 градусов (I уровень опасности, желтый), в Киевской области на поверхности почвы 0-5 градусов (I уровень опасности, желтый).
5-6 октября в северных, центральных областях,
6 октября в восточных и большинстве западных областей на поверхности почвы.
Напомним, синоптики рассказали, каким будет октябрь.
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