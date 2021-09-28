Средняя месячная температура в октябре 2021 предполагается 7-12 °, в Карпатах 6-7 °, что близко к климатической норме, сообщили в Украинском Гидрометцентре.

Месячное количество осадков ожидается 28-67 мм, в Карпатах местами 80-105 мм, что в пределах климатической нормы.

Средняя температура в октябре составляет 6-13 °, в Карпатах местами 4-5 ° тепла.

Абсолютный минимум температуры воздуха - 4-16 ° мороза, в северных, центральных, восточных областях и в Карпатах местами 17-23 ° мороза, на юге Крыма 0-3 ° мороза.

Абсолютный максимум температуры воздуха - 26-34 ° тепла, в Крыму до 35 °, на высокогорье Карпат 20-21 °.