Президент Владимир Зеленский до сих пор не определился, пойдет ли он на второй срок. Об этом он сказал на брифинге в Трускавце по итогам встречи с фракцией Слуга народа в воскресенье, 3 октября.

«Я ничего не решил по поводу второго срока. О том, что я пойду, когда я выполню все обещания, я говорил немного о другом. У нас была статистика, мы выполнили 30-35% наших обещаний и нашей программы, и уже половина срока прошла. Я сказал, что если мы с вами не будем быстро работать, особенно в Верховной Раде, потому что та статистика касалась именно работы на законодательной основе, если нам постоянно будут говорить, что это противоречит регламенту, и если будет постоянно политический спам через тысячи поправок, мы не успеем это сделать. А я хочу сделать все и успеть все, что я пообещал», – сказал глава государства.

Зеленский добавил, что это также не значит, что если он успеет это сделать за 4,5 года, то уйдет за полгода до конца своей каденции.

«Нет, я до конца точно поработаю», – заверил президент.

Напомним, народные депутаты из фракции «Слуга народа» прибыли в Трускавец, где при участии президента Украины состоится ее выездное заседание.