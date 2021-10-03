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В Карпатах спасатели помогли туристу, который перевернулся на квадроцикле. Турист был из Киева.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Вчера в 17:50 спасатели получили сообщение о том, что на горе Васкул, которая примерно в 2 км от горы Поп Иван, травмировался турист.

Как говорится в сообщении, 35-летний житель Киева перевернулся на квадроцикле и нуждался в помощи.

В 18:30 спасатели прибыли к травмированному, а в 19:14 провели его к посту Поп Иван. Там квадроциклом доставили туриста в село Яворник. В 20:55 травмированного встретили медики.
ForUm

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