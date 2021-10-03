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В Катаре состоялись первые в истории страны выборы в Меджлис аш-Шура — консультативный совет с парламентскими функциями.

Как сообщает DW, в число избранных депутатов не вошло ни одной женщины, в то время баллотировалось их 26.

Согласно ориентировочным данным, явка на избирательных участках составила 44%.

Меджлис аш-Шура сможет принимать законы и утверждать основные направления государственной политики и государственного бюджета. В то же время этот орган не будет осуществлять контроль над исполнительной властью — полицией и вооруженными силами. Он также не вправе контролировать экономическую и инвестиционную политику государства.

Политические партии в Катаре запрещены, и ранее там проводились муниципальные выборы. Однако на референдуме 2003 года граждане приняли новую конституцию, предусматривающую народное голосование за членов консультативного собрания, однако выборы по различным причинам откладывались. Лишь недавно эмир Катара шейх Тамим бин Хамад Аль Тани одобрил закон о выборах.

По данным правозащитной организации Human Rights Watch, тысячи граждан Катара к участию в выборах не допустили. В стране прошли протесты против закона о выборах, 15 участников которых были арестованы.

Заместитель премьер-министра Катара шейх Мухаммед бин Абдурахман Аль Тани назвал голосование новым экспериментом. При этом он указал, что в первый год своей работы Меджлис аш-Шура не сможет обладать всеми правами парламента.

Первые в истории Катара парламентские выборы состоялись в преддверии чемпионата мира по футболу, который пройдет в Дохе в 2022 году.
ForUm

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