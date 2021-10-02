Журналист Комсомольской правды в Беларуси Геннадий Можейко, который написал статью о минчанине Андрее Зельцере, застрелившем сотрудника КГБ, пропал в Москве, а затем оказался в минском СИЗО на улице Окрестина.

1 октября Можейко перестал выходить на связь. Еще 30 сентября он был в Москве, сообщили родители журналиста. Они общались с сыном по видеосвязи днем 30 сентября, тогда он был в гостинице в Москве, сообщают Новая газета и Комсомольской правды.

Однако в ночь с 1 на 2 октября матери Геннадия позвонили и сказали, что сын задержан и находится в изоляторе на Окрестина в Минске. Больше никакой информации у близких журналиста нет. Редакция КП предполагает, что журналист изначально был задержан в Москве.

Белорусский правозащитный центр Весна сообщает, что задержание Геннадия Можейко может быть связано с публикацией в газете Комсомольская правда в Беларуси его статьи о застреленном силовиками Андрее Зельцере. В ней автор, в частности, приводил слова одноклассницы погибшего, которая положительно о нем отзывалась.

Главный редактор Комсомольской правды Владимир Сунгоркин подтвердил информацию об исчезновении журналиста Можейко.

В редакции также рассказали, что 1 октября в квартире по месту журналиста в Беларуси прошел обыск.

По словам матери Геннадия Ирины, обыск проводили сотрудники КГБ (семь человек), он длился около двух с половиной часов. В постановлении на обыск были указаны две статьи уголовного кодекса:

ст. 130 ч. 3 (разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни);

ст. 369 (оскорбление представителя власти).

После выхода статьи сайт белорусского издания КП был заблокирован по требованию Мининформа Беларуси: формально из-за публикации, «в которой содержатся сведения, способствующие формированию источников угроз национальной безопасности, заключающихся в искусственном нагнетании напряженности и противостояния в обществе, между обществом и государством». Белорусские провластные телеграм-каналы связывали блокировку именно со статьей о Зельцере.

Напомним, ранее в Беларуси задержали 50 человек за посты в соцсетях об убийстве IT-шника.