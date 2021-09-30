В Беларуси 29 сентября задержали около полсотни людей за «оскорбление госработника» или «разжигание вражды». Вероятно, это связано с их комментариями в соцсетях из-за недавнего убийства IT-работника в Минске сотрудниками КГБ.

Об этом сообщает hromadske со ссылкой на правозащитный центр «Вясна».

По данным правозащитников, людей задержали в разных городах Беларуси — Гродно, Витебск, Брест, Гомель и других — и отвезли в следственный изолятор на улице Окрестина в Минске. «Вясна» располагает перечнем имен 35 задержанных людей.

В «Вясне» говорят, что всем задержанным инкриминируют статьи 369 и 130 Уголовного кодекса Беларуси — оскорбление государственного работника и разжигание вражды соответственно.

Жена одного из задержанных, Алексея Сянько, рассказала изданию «Наша Ніва» обстоятельства его задержания. По ее словам, неизвестные мужчины якобы из КГБ пришли к ним домой, пока она с сыном была в гостях у свекрови.

«Пока мы были у нее, трое незнакомцев с каменными лицами позвонили в дверь и спросили об Алексее. Не представились, ничего не говорили. Стало тревожно. Звонила мужу, он сначала не брал трубку, а потом сказал: «Я не могу говорить». Мы пошли домой, подходим, а там те трое его выводят», — рассказала женщина.

Позже муж позвонил ей из СИЗО и сказал, что его задержали за комментарии об убийстве IT-работника Андрея Зельцера сотрудниками КГБ. В доме семьи силовики позже провели обыск, во время которого забрали телефон мужчины.

28 сентября КГБ Беларуси сообщило про »антитеррористический рейд» — убийство мужчины, который якобы напал на сотрудника силового органа и смертельно ранил его из ружья. Мужчина отказывался открывать двери силовикам, а когда те выбили их, начал сопротивляться.

В подтверждение «официальной версии» провластные белорусские СМИ опубликовали оперативное видео, снятое на месте происшествия. Но независимые медиа нашли в нем ряд несовпадений, что может указывать на сокрытие силовиками важной информации о событии.

Как выяснили СМИ, погибшим мужчиной был 31-летний работник IT-компании Андрей Зельцер. У него остались сын восьми-девяти лет и 40-летняя жена. Последняя находилась в квартире на момент убийства; ее забрали в СИЗО на Окрестина по »подозрению в соучастии в убийстве сотрудника КГБ».