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Сотрудники внутренней безопасности СБУ предотвратили заказное убийство на Херсонщине. В ходе спецоперации удалось задержать организатора, который спланировал ликвидацию местного фермера и пообещал за это 40 тыс. долларов США, сообщил пресс-центр ведомства.

По данным следствия, заказчиком и организатором убийства оказался другой местный фермер. Он хотел устранить конкурента, который занимается выращиванием сельскохозяйственных культур, усилить собственные позиции в регионе.

Впрочем, исполнитель заказного убийства, осознавая общественную опасность преступного умысла заказчика, сообщил об этом СБУ.

Правоохранители начали документировать противоправную деятельность и задержали организатора во время передачи последнего транша «вознаграждения».

Сейчас злоумышленнику готовится сообщение о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15 (покушение на преступление), п 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины и решается вопрос об избрании меры пресечения.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.
ForUm

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