Следователи ГБР сообщили о подозрении главному государственному инспектору отдела таможенного оформления Волынской таможни, из-за действий которого в госбюджет не поступило примерно 46 млн гривен. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе бюро.

В июне 2021 следователи ГБР разоблачили схему ввоза в Украину сигарет под видом керамической плитки. Во время обыска складских помещений правоохранители изъяли более 1 млн пачек табачных изделий.

Установлено, что партию сигарет незаконно ввезла из Беларуси группа злоумышленников. Нелегальному бизнесу «помог» инспектор, который внес недостоверные данные относительно наименования товара в автоматизированную систему таможенного оформления. Это позволило организаторам схемы не платить акцизный сбор.

Из-за этого в государственный бюджет не поступило почти 46 млн гривен таможенных платежей.

Работника таможни подозревают в злоупотреблении служебным положением и служебном подлоге (ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 УК Украины).