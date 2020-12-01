Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности опровергло распространенную СМИ информацию о якобы задержании в Турции вице-премьер-министра Украины Олега Уруского, сообщает пресс-служба Минстратегпрома.

«Пресс-служба Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины требует опровержения и извинения по опубликованной информации на сайте «112 канала» и растиражированной некоторыми СМИ о задержании правоохранителями вице-премьер-министра Украины Олега Уруского в Турции», – говорится в сообщении.

В министерстве подчеркнули, что данная информация «носит дискредитационная характер и является абсолютно ложной».

Ранее телеканал 112 Украина сообщил, что у Уруского якобы произошел конфликт с правоохранителями во время визита в Турцию. Отмечалось, что речь идет о якобы нарушении карантинных мер.



