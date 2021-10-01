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Харьковская прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении предпринимателя по факту пособничества в растрате имущества государственного предприятия, совершенного в крупном размере (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 191 УК Украины).

По данным пресс-службы надзорного ведомства, бывший заместитель директора госпредприятия «Красноградское лесное хозяйство» в конце 2018 года, действуя в сговоре с частным предпринимателем, заключили договор купли-продажи автомобиля на базе грузовика «Урал-375», 1983 года выпуска, за государственные средства. При этом процедуру закупки должным образом не провели.

После заключения соответствующего договора по указанию заместителя директора ГП на счет предпринимателя перечислено государственные средства в размере почти 900 тыс. грн, тогда как, согласно заключению транспортно-товароведческой экспертизы, рыночная стоимость данного автомобиля составляет лишь около 400 тыс. грн.

 

Сумма ущерба, причиненного интересам государства, составила почти 500 тыс. грн.

 

Бывшего заместителя директора ГП «Красноградское лесное хозяйство» объявили в розыск.

 

Досудебное расследование и оперативное сопровождение осуществляли сотрудники ГБР.
ForUm

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