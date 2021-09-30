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Сегодня цена на газ в Европе во время торговой сессии обновила исторический максимум, приблизившись к отметке 1190 долларов за тысячу кубометров.

Как передает Укринформ, об этом сообщается на портале ICE. 

Общий рост цены на газ с начала торговой сессии на бирже составляет более 13%.

Стоимость ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах достигла 1187,43 доллара за тысячу кубометров или 99 евро за МВт * ч.

Предыдущий максимум был достигнут на торгах, которые происходили вчера - более 1050 долларов за тысячу кубометров.

 
ForUm

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