Сегодня цена на газ в Европе во время торговой сессии обновила исторический максимум, приблизившись к отметке 1190 долларов за тысячу кубометров.

Как передает Укринформ, об этом сообщается на портале ICE.

Общий рост цены на газ с начала торговой сессии на бирже составляет более 13%.

Стоимость ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах достигла 1187,43 доллара за тысячу кубометров или 99 евро за МВт * ч.

Предыдущий максимум был достигнут на торгах, которые происходили вчера - более 1050 долларов за тысячу кубометров.