Сегодня цена на газ в Европе во время торговой сессии обновила исторический максимум, приблизившись к отметке 1190 долларов за тысячу кубометров.
Как передает Укринформ, об этом сообщается на портале ICE.
Общий рост цены на газ с начала торговой сессии на бирже составляет более 13%.
Стоимость ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах достигла 1187,43 доллара за тысячу кубометров или 99 евро за МВт * ч.
Предыдущий максимум был достигнут на торгах, которые происходили вчера - более 1050 долларов за тысячу кубометров.
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