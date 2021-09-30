также в разделеМир
В Беларуси задержали 50 человек за посты в соцсетях об убийстве IT-шника 19
В Сенате США раскритиковали Байдена за позицию по «Северному потоку-2» 12
Лукашенко назвал поглощение Беларуси Россией выдумкой 10
Саркози приговорили 1 году тюрьмы 22
В РФ хотят приравнять ЛГБТ, феминизм и чайлдфри к экстремизму 22
Румыния ужесточает карантинные ограничения 12
США оказались на грани дефолта 46
Литва начала строить на границе с Беларусью заграждение 13
В Эквадоре в результате перестрелки в тюрьме погибли более 100 человек 72
Меркель поздравила лидера социал-демократов с победой на выборах 15
В Польше заявили о начале четвертой волны COVID-19 11
В ЕС хотят приостановить упрощенную выдачу виз белорусским чиновниками 10
США введут безвиз для Хорватии 10
В Польше установлен рекорд по наплыву нелегалов из Беларуси 14
YouTube заблокировал немецкоязычные каналы RT 13
Северная Корея заявила об успешном испытании гиперзвуковой ракеты 24
Бывший пресс-секретарь Трампа заявила, что тот прикидывался критиком Путина 17
РФ заблокировала совещание ОБСЕ по соблюдению прав человека 32

В Молдове трудоустроеные граждане смогут взять два оплачиваемых выходных дня, чтобы вакцинироваться от коронавируса.

Об этом сообщила премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица на заседании правительства 30 сентября, передает «Европейская правда».

«Мы примем несколько мер, чтобы поддержать вакцинацию. Речь идет о решении субсидировать из госбюджета двухдневный выходной для тех, кто сделал прививку от COVID-19. Это решение побуждает работодателей продвигать вакцинацию в своих коллективах», - сказала Гаврилица.

По последним данным Минздрава, в Молдове полностью вакцинировали против коронавируса 781515 человек.

В настоящее время полный курс вакцинации прошли всего 22,5% населения Молдовы.

Премьер потребовала от подчиненных активизировать проверки и обеспечить соблюдение санитарных мероприятий.

Обратилась она и к работодателям: «Убедитесь, что ваши предприятия не обслуживают клиентов, которые не носят масок и их надевают все ваши сотрудники. Я обращаюсь к менеджерам магазинов, заправочных станций, банковских учреждений, офисов. Мы не можем постоянно всех проверять».
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

высокая мода/зима
8768 грн.
10
Теги