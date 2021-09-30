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Работников определенных профессий не будут увольнять, если они не прошли вакцинацию против COVID-19. Об этом сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает Укринформ.

«Мы не говорим об увольнении, мы говорим о том, что когда обязательно отстраняются от работы без сохранения заработной платы, это ключевое - отстранение без сохранения. Но место работы сохраняется за человеком. Мы говорим о том, что будем отстранять на период действия карантина, сколько длиться карантин, столько человек не может работать на этой должности, если он не вакцинируется против коронавирусной болезни», - сказал Ляшко.

Он сообщил, что приказ Минздрава, которым утверждается перечень профессий, подлежащих обязательной вакцинации, должен пройти также согласование в центральных органах исполнительной власти и регистрацию Министерством юстиции.

 

 
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