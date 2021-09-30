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Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков считает, что президент Владимир Зеленский должен сдержать обещание и не баллотироваться во второй раз. 

Об этом он заявил на брифинге, сообщает Укринформ.

«Эта позиция четко закреплена в программе, с которой мы шли на выборы в 2019 году, во-первых. Во-вторых, если вы говорите о моей личной позиции, то президент должен идти на один срок. Потому что если нет, то с середины срока все коллеги, которые были, вы можете посмотреть по истории нашего государства, начинали заниматься подготовкой ко второму (сроку. - Ред.), а это очень часто плохо влияет на реализацию тех обещаний, которые закладываются в программе к первому сроку», - сказал Разумков.

Он подчеркнул, что считает необходимым, чтобы руководство государства выполняло те обещания, которые давало во время избирательной кампании.

Отвечая на вопрос о том, не считает ли он, что соответствующее заявление в интервью СМИ стало причиной инициативы по отзыву его с должности руководителя парламента, он отметил: «Для меня - нет. Я думаю, что Арахамия точно не планирует идти на президентские выборы. Поэтому вряд ли это стало основанием для Арахамии».

 
ForUm

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