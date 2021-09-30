В России в комиссии по защите детей от деструктивного контента при Роскомнадзоре предложили признать ЛГБТ, радикальный феминизм и чайлдфри экстремистскими движениями.

С соответствующим предложением на координационном заседании Родительской палаты выступил глава комиссии Андрей Цыганов, сообщает ТАСС.

«Нужно расширять права правоприменителей, мы неоднократно это предлагали: всевозможные вот эти ЛГБТ-идеологию, радикальный феминизм, все эти фурри (поклонники образов антропоморфных животных с чертами человека), чайлдфри признавать хотя бы экстремизмом», – заявил Цыганов.

Он считает, что это «поможет защитить детей и подростков от влияния деструктивного контента» в интернете.