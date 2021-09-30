Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба убежден, что в будущем водородная энергетика должна заменить в Европе российский газ и экономически связать Украину и Европейский Союз. Об этом Кулеба сказал во время онлайн-брифинга, передает УНИАН.

«Безусловно, сейчас все мы с вами живем новостями, посвященными газу - цена на газ, «Северный поток-2», транзит через Украину, развитие альтернативных путей транспортировки газа, контракт наших венгерских соседей с Россией», - сказал Кулеба.

«И это действительно важно, но нужно думать не только о сегодня, но и о завтра. И думать о том, каким образом создать новые возможности для Украины в завтрашнем дне для того, чтобы укрепить ее энергетическую безопасность, общую безопасность и экономическую. И я убежден, что такую возможность нам предоставляет водород», - подчеркнул Кулеба.

Он сказал, что «развитие водородной энергетики в Украине является не просто источником создания альтернативного источника энергии, а большим европейским политическим проектом, который способен кардинально изменить расклад сил и силу альянсов на европейском континенте».

«В перспективе, если Украина не упустит свой шанс, а я лично буду прилагать все усилия, чтобы этого не произошло... Например, Украина в отношениях с Германией может занять то место, которое сейчас занимает Россия, когда речь идет о поставках газа. И мы ни в коем случае не должны рассматривать водород как сугубо экономический проект... Поставки водорода потребителям в странах Европейского Союза - это большой политический проект и на самом деле очень серьезный инструмент европейской интеграции Украины, потому что он способен связать в неразрывный узел экономики Украины и стран Европейского Союза», - подчеркнул Кулеба.

Глава МИД напомнил, что недавно Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» подписала с немецким RWE соглашение о сотрудничестве по поставкам в Германию водорода, четыре оператора газотранспортных систем Украины, Германии, Словакии и Чехии представили совместную инициативу Центрально-европейский водородный коридор, когда в то же время Евросоюз активно развивает водородную инфраструктуру.