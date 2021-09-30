Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова «дипломатично бить» в ответ в случае неуважения со стороны Венгрии к украинским интересам. Как передает УНИАН, об этом Кулеба сказал во время онлайн-брифинга.

«В отношениях с Венгрией очень важно отделять, знаете, как говорит поговорка: «Не путать грешное с праведным». Газ - это грешное, а защита нацменьшинств, обеспечение прав украинской общины в Венгрии, а венгерской в Украине - это праведное. Поэтому мы перенесли на неизвестный срок заседание двусторонней экономической комиссии», - отметил министр.

При этом он подчеркнул, что украинские дипломаты готовы «двигаться вперед по образовательному треку, по треку защиты прав национальных меньшинств».

«У нас на этом треке есть серьезные достижения. Недавно состоялось заседание рабочей группы по вопросу образования, где был подписан протокол, и было устранено несколько недоразумений, и устранено беспокойство венгерской стороны по ряду вопросов, поэтому этот диалог может, я убежден, продолжаться», - сообщил Кулеба.

Он в очередной раз подчеркнул, что Украина готова и стремится к полноценным дружеским отношениям с Венгрией, которые будут учитывать национальные интересы обеих стран.

Также глава МИД прокомментировал заявления представителей премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что Венгрия продолжит блокировать развитие отношений Украины с НАТО.

«Собственно, никакой новости премьер-министр Орбан не озвучил. Венгрия последовательно подчеркивала, что вопрос НАТО будет решен в привязке к комплексному решению вопроса с венгерским меньшинством в Украине. А это непростой узел, и его надо развязывать (один завиток за другим), поэтому когда я говорю об успешном заседании комиссии, - мы развязали один такой завиток. Потом надо еще развязать другой, потом третий, четвертый и пятый. Это нормальный рабочий процесс», - сказал министр.

Кроме этого, глава МИД подчеркнул, что выступает за дружбу и сотрудничество. Однако Украина будет «бить» в ответ, если кто-то будет затрагивать ее интересы, утверждает Кулеба.

«Еще раз подчеркну очень четко и спокойно: я всегда придерживался и буду придерживаться очень простой линии. Я за дружбу, за сотрудничество, поэтому мы можем бесконечно обмениваться резкими заявлениями друг с другом. Это часть большой политической баталии, но принципиально - мы готовы дружить, мы готовы искать решения. Но если кто-то будет делать что-то, что не отвечает украинским интересам и непосредственно их затрагивает, и будет бить по нам, мы будем всегда бить в ответ. Дипломатично, безусловно», - заявил политик.

Он добавил, что украинская власть в отношениях с Венгрией выступает за позитив и конструктив, но с полным уважением к позициям Украины.

Напомним, 27 сентября Венгрия подписала с Россией долгосрочный газовый контракт о поставках в обход Украины.

В ответ на это Украина отложила заседание межправительственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества.