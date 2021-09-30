Палата представителей США приняла законопроект, который должен приостановить ограничения для повышения госдолга, чтобы избежать дефолта уже в следующем месяце.

Голосование состоялось в среду вечером, сообщает Укринформ.

Голоса конгрессменов разделились следующим образом: 219 «за» и 212 «против». Причем в голосовании двое демократов присоединились к республиканскому меньшинству, а Адам Кинзингер стал единственным среди республиканцев, кто поддержал документ.

Законопроект был внесен на голосование после того, как республиканцы в верхней палате Конгресса накануне заблокировали проект другого закона. Он предусматривал как повышение ограничений для федерального долга, так и временное финансирование правительства после 1 октября, когда в США начинается новый финансовый год.

Таким образом, демократы пытаются разделить две инициативы, чтобы республиканцы согласились обсуждать и голосовать каждую в отдельности. Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси назвала голосование в среду «большой победой», однако республиканцы в Сенате настроены заблокировать любую инициативу, направленную на повышение государственного долга страны.