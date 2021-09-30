С литовской части границ Литвы начато строительство «физического барьера» с колючей проволокой «концертино» на границе с Беларусью, чтобы предотвратить въезд нелегальных мигрантов в ЕС.

Как сообщает Укринформ, об этом сообщается в среду на сайте литовского правительства.

«Компания «Тетас», входящая в группу компаний EPSO-G, которая реализует проект физического барьера на границе с Беларусью, приступила к строительным работам на первой фазе проекта, который обсуждался сегодня (в среду. - Ред.) на заседании Комиссии по мониторингу проекта», - говорится в сообщении.

Уточняется, что начата разметка на пограничных пунктах пропуска Друскининкай, Бараускас и Адутишкис (юго-восток Литвы), доставлена строительная техника. В среду «Тетас» приступил к установке «концертино» у Друскининкая.

После установки «концертино» на наиболее важных участках границы начнется возведение сегментов ограждения. Планируется, что первые сегменты, изготовленные в соответствии с требованиями Государственной пограничной службой при МВД Литвы, будут доставлены к границе в октябре, последующие строительные работы будут оперативно вестись в ноябре и декабре.

Первый этап предусматривает установление физического барьера на участке границы протяженностью около 100 километров до конца апреля следующего года. Общая высота ограждения составит примерно 4 метра.

На втором этапе будет построен барьер протяженностью около 400 км, эти работы должны быть выполнены до сентября следующего года. Государственная компания EPSO-G планирует объявить тендеры на этой неделе.

Комиссия по мониторингу проекта возглавляется премьер-министром Литвы и включает министров внутренних дел, энергетики, обороны, окружающей среды и финансов, начальника Государственной службы безопасности, начальника Государственной инспекции территориального планирования и строительства при Министерстве окружающей среды, представителя проектной группы EPSO-G.

В целом, на данный момент правительством Литвы выделено до 152 миллионов евро на строительство 508-километрового заграждения.